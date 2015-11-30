В Одесі активісти змусили звільнитися суддів, що дали можливість звільнити фігурантів "справи 2 травня" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків активістів зайшли в будівлю Малиновського районного суду, де зустрілися з трьома суддями, які винесли 27 листопада рішення про можливість внесення застави для п'ятьох фігурантів. Як повідомили потім активісти, судді написали заяви про відставку.

Як заявив журналістам лідер регіонального відділення "Правого сектора" Сергій Стерненко, сьогодні відбулася "судова реформа в окремо взятому суді".

Інформацію про відставку підтвердили УНІАН у організації "Рада громадської безпеки". "Справно написали заяви про звільнення за власним бажанням", - зазначили в організації, не виключивши при цьому, що судді можуть відкликати свої заяви.

В інформаційному центрі Малиновського райсуду УНІАН відмовилися коментувати дану інформацію, пославшись на прес-службу.

УНІАН не вдалося зв'язатися з прес-секретарем райсуду Мариною Ляхович - її службовий телефон постійно зайнятий.

У свою чергу активісти заблокували виїзд із СІЗО, розташованої на Люстдорфській дорозі, щоб не допустити звільнення фігурантів справи під заставу.

Про це у Facebook повідомив керівник "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко. За даними активістів, за деяких обвинувачених заставу вже внесено.

"Хоча нас одеські судді запевняють, що сепарів з 2-го травня не відпустять, ми все одно не віримо. Перекрили виїзд з одеського СІЗО. Є інформація, що не виключена спроба таємного звільнення сепарів, які вбивали одеситів", - написав він.

Сьогодні в Одесі активісти пікетують будівлю Апеляційного суду Одеської області, вимагаючи скасувати можливість внесення застави для 5 фігурантів справи про масові заворушення 2 травня 2014 року.

27 листопада Малиновський райсуд Одеси продовжив арешт на 2 місяці з правом внесення застави п'яти фігурантам справи: Владиславу Романюку Сергію Корчинському — за 110,24 тисячі гривень, громадянам РФ — Євгену Мефедову і Максиму Сакаулову - 260,7 тисячі гривень, Сергію Долженкову ("капітан Какао") - 413,4 тисячі гривень.

У той же день прихильники осіб, що перебувають під вартою, почали збір коштів для внесення застави.

Всього у справі у статусі обвинувачених проходять 20 осіб. З них п'ятеро перебувають у СІЗО, іншим обрано інший запобіжнийо захід.

В Малиновському райсуді Одеси розглядається провадження, відкрите за фактом масових заворушень, що мали місце 2 травня 2014 року в центрі міста. Матеріали щодо пожежі в Будинку профспілок, в результаті якої загинула переважна більшість жертв, виділені в окреме провадження.