Кличко вважає Черновецького "серйозним та небезпечним хижаком"
Каже, лис може поміняти колір, але...
Колишній кандидат на посаду мера столиці Віталій КЛИЧКО запевняє, що очолюваний ним блок за жодних умов не об’єднається в Київраді з командою діючого міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.
Про це В.КЛИЧКО заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" (№ 20 від 31 травня – 6 червня 2008 року).
Говорячи про блок Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, В.КЛИЧКО зауважив: «Безперечно, він (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - УНІАН) лідер мобільної команди циніків, які швидко навчаються і продовжують прикриватися гарними словами та масштабними обіцянками. Про перегляд незаконних рішень Київради, про будівництво доріг, мостів...».
«Я дуже хочу, щоб ця команда виконала свої обіцянки. Але я їм не вірю. Із цього приводу в німців є дуже гарне прислів’я: лис може поміняти свій окрас, але характер — ніколи. Тому потрібно усвідомлювати, що перед тобою дуже серйозний і небезпечний хижак, якому вдалося взяти реванш. Союз із ним неможливий», - сказав В.КЛИЧКО.