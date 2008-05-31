Кличко вважає Черновецького "серйозним та небезпечним хижаком"

Колишній кандидат на посаду мера столиці Віталій КЛИЧКО запевняє, що очолюваний ним блок за жодних умов не об’єднається в Київраді з командою діючого міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це В.КЛИЧКО заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" (№ 20 від 31 травня – 6 червня 2008 року).

Говорячи про блок Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, В.КЛИЧКО зауважив: «Безперечно, він (Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ - УНІАН) лідер мобільної команди циніків, які швидко навчаються і продовжують прикриватися гарними словами та масштабними обіцянками. Про перегляд незаконних рішень Київради, про будівництво доріг, мостів...».

«Я дуже хочу, щоб ця команда виконала свої обіцянки. Але я їм не вірю. Із цього приводу в німців є дуже гарне прислів’я: лис може поміняти свій окрас, але характер — ніколи. Тому потрібно усвідомлювати, що перед тобою дуже серйозний і небезпечний хижак, якому вдалося взяти реванш. Союз із ним неможливий», - сказав В.КЛИЧКО.