Кличко розказав, як йому блокували доступ до ефіру
Політика дратує розбещення соціології
Колишній кандидат на посаду Київського міського голови, лідер блоку свого імені Віталій КЛИЧКО називає вибори столичної влади, що відбулись 25 травня, комерційно та політично заангажованими.
Про це В.КЛИЧКО заявив в інтерв’ю тижневику "Дзеркало тижня" (№ 20 від 31 травня – 6 червня 2008 року).
"Загалом, для мене вибори-2008 — це комерційна й політично заангажована позиція переважної більшості ЗМІ, лже-соціологія, чорний піар... Голова обертом йде! Застосування вже цих технологій достатньо для того, щоб нам надовго забути і про Європу, і про європейські цінності", - сказав він.
За словами В.КЛИЧКА, його "дуже дратує розбещення соціології". "В Європі щодо цього чіткі правила. Якщо соціологічна компанія кілька разів поспіль подає неточні дані і похибка перевищує три-чотири відсотки, то вона втрачає ліцензію. У нас же соціологи будь-якому кандидатові за гроші ладні намалювати й 120 відсотків", - сказав він.
Разом з тим В.КЛИЧКО поскаржився, що під час передвиборчих перегонів був обмежений у доступі до телеефіру.
"На жаль, отримуючи закиди щодо списку, подеколи геть не обгрунтовані, я не завжди міг донести свою відповідь громадськості. Тому що центральні канали, приміром, банально блокували доступ до ефіру", - сказав він, додавши при цьому: "Мені, звісно, не казали прямо «іди собі далі», зате знаходили чимало причин, щоб тактовно відмовити".