СПУ готова до нових виборів

Соціалістична партія України готова брати участь у дострокових виборах народних депутатів у разі розпуску парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Ми готові, тут немає жодних проблем. Проблема полягає в тому, чи потрібно це зараз суспільству. Тверезі політики на них (дострокові вибори – УНІАН) не підуть, а ті, хто перебуває під впливом якихось чар, може і підуть», - сказав О.МОРОЗ.

Голова ВР також повідомив, що 5 серпня СПУ планує провести селекторну нараду з своїм активом.