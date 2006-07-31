СПУ готова до нових виборів
14:14, 31 липня 2006Політика
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Але сумнівається в їх проведенні
Соціалістична партія України готова брати участь у дострокових виборах народних депутатів у разі розпуску парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Верховної Ради України, лідер СПУ Олександр МОРОЗ сьогодні на прес-конференції в Києві.
«Ми готові, тут немає жодних проблем. Проблема полягає в тому, чи потрібно це зараз суспільству. Тверезі політики на них (дострокові вибори – УНІАН) не підуть, а ті, хто перебуває під впливом якихось чар, може і підуть», - сказав О.МОРОЗ.
Голова ВР також повідомив, що 5 серпня СПУ планує провести селекторну нараду з своїм активом.
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