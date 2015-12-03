Джемілєв вважає, що в окупованому Криму повинна з'явитися моніторингова місія

Про це заявив національний лідер кримських татар, уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка», Джемілєв у рамках сесії Ради міністрів ОБСЄ у Бєлграді зустрівся з керівниками зовнішньополітичних відомств України, Латвії, Швеції, Данії, Норвегії, Канади, США, Туреччини.

У ході бесіди дипломати були ознайомлені з поточною ситуацією в окупованому Криму. До їх відома довели інформацію щодо порушення прав людини і міжнародного права з боку Російської Федерації, яка незаконно анексувала АРК та місто Севастополь.

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На думку Джемілєва, один з важливих кроків, який повинен бути зроблений з боку європейських і міжнародних інституцій, – це направлення моніторингової місії на територію півострова Крим.

3-4 грудня у Бєлграді проходить щорічна зустріч міністрів закордонних справ країн ОБСЄ. Питання Криму стоїть на порядку денному засідання.