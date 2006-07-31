Пора: Партія регіонів шантажує Президента сепаратизмом

Партія регіонів погрожує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, що у разі розпуску Верховної Ради це рішення не визнають 9 областей Східної та Південної України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив член політради Громадянської партії “Пора” Андрій ЮСОВ.

”У “Пори” з’явилась інформація, що Партія регіонів здійснює абсолютно чіткі дії, які можна назвати шантажем, - в разі, якщо Президент підпише законний указ про розпуск ВР, представники Партії регіонів обіцяють забезпечити непідкорення як мінімум 7 обласних рад, а з представниками ще 2 обласних рад ведуться консультації”, - сказав А.ЮСОВ.

Він відзначив, що йдеться про області, де Партія регіонів має більшість в обласних радах, – в Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській, Харківській області, АРК та ін.

А.ЮСОВ також поінформував, що, крім цього, ведуться консультації “шляхом фінансових мотивів” з окремими мерами міст Центральної України щодо невизнання указу В.ЮЩЕНКА про розпуск ВР.

“Такі дії мають бути оприлюдненні в унісон з позицією ВР, яка має бути представлена О.МОРОЗОМ і Партією регіонів про те, що нібито цей указ є нелегітимним і, відповідно, визнавати його непотрібно”, - додав А.ЮСОВ.

За його словами, це має дати новий поштовх сепаратизму в Україні.

“По суті, В.ЮЩЕНКА шантажують дестабілізацією ситуації в державі, шантажують тим, що постане питання про легітимність його указу”, - пояснив він.

За його словами, ця інформація мусується вже впродовж тижня, наслідком чого є зволікання з боку В.ЮЩЕНКА з прийняттям рішення про розпуск.

В свою чергу член політради ГП “Пора” Євген ЗОЛОТОРЬОВ відзначив, що кампанія шантажу проводиться як з середини, так і ззовні України.

“Від дипломатів, які симпатизують процесам демократизації в Україні, ми довідались про те, що Володимир ПУТІН під час неформального самміту країн СНД в Москві заявив, що цілісність України залежить від формату майбутньої урядової коаліції”, – сказав Є.ЗОЛОТАРЬОВ.