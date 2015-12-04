Про це Коломойський заявили в інтерв'ю "Лівому берегу".

"За що ви так не любите Саакашвілі?" - поцікавилася інтерв'юер у бізнесмена.

"Смішно це: люблю-не люблю. Я дружину свою люблю і дітей. І батьків. А з Саакашвілі у нас якісь антагоністичні відносини. Може, я спеціально так з ним себе веду, щоб ніхто не подумав, що я просуваю його в прем'єр-міністри", - сказав він.

За словами Коломойського, якщо Саакашвілі стане прем'єром "це буде катастрофа".

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"Ви ж бачили, якими категоріями він міркує? Він говорив, що де мій земляк, який правив усім Радянським Союзом, він називав шкідниками і ставив до стінки. Ось це у нього в голові! Між іншим, тому в Грузії його партія на останніх виборах і програла. Програла, оскільки це дуже небезпечно, коли людина Йосифа Віссаріоновича ось так посилається. Досить того, що чинний президент Росії його "ефективним менеджером" називає", - пояснив бізнесмен.

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Коломойський порівняв Саакашвілі з Путіним.

"А чим вони відрізняються? Обидва диктатори. Просто один - успішний, другий - ні. Ми всі бачимо, що створив Путін - що в Росії зі свободою слова, демократією і т. д. Хоча росіянам це подобається, вони за нього голосують... Є ще приклад Лукашенка. Те ж саме намагався створити Саакашвілі в Грузії, трохи під іншим соусом, але суть та ж. Однак, нас більше цікавить те, що відбувається в Україні. Наше завдання: щоб Петро Олексійович таким не став. А у нього теж є такі нахили. І це небезпечно", - зазначає Коломойський.