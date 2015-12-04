Крим став кісткою в горлі для Росії - депутат

Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт» Георгій Логвинський в ефірі телеканалу «1+1».

«Окрім того, Росія має шалені проблеми в Сирії, з Туреччиною, з міжнародною спільнотою і вона витрачає неймовірні кошти, щоб якось повернутися і видертися нагору, однак все це фарс і театр абсурду. Ми чітко розуміємо, що Росія на шляху міжнародної та економічної ізоляції», - сказав Логвинський.

Представник «Народного фронту» також підкреслив, що «Крим став кісткою в горлі для Росії на шляху подальшої агресії».

«Якщо ми сьогодні говоримо, що Росія начебто побудувала якийсь енергоміст, то завтра з такими ж успіхами на півострів будуватимуть пенсійний, зарплатний та інші мости. Це все штучне і основане на вкрадених коштах у ЮКОСа та інших компаній», - підкреслив народний депутат.

«Чимало міжнародних лідерів, таких як пан Каддафі, вважали, що можуть пожиттєво управляти світом чи принаймні своєю державою. Ми знаємо такі конгломерати, як Радянський союз, який був велетенською машиною і, здавалось, що він ніколи не розпадеться. Однак історія показує, що той, хто вважає себе Богом, і приймає відповідальність за долі інших людей, в тому числі їх убиває, він завжди понесе належну відповідальність», - резюмував Георгій Логвинський! .