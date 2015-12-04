Замміністра оборони Гусєв судитиметься зі ЗМІ за наклеп

Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент УНІАН.

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"Зараз лунає спланована критика в ЗМІ на мою адресу і Ради реформ, і Ради волонтерів Міноборони та окремих підрозділів Збройних Сил України. Лунає безглузда критика, що я не пройшов люстрацію, що в Міноборони ми створюємо механізми корупції. Я пройшов люстрацію і закон ніколи не порушував. Я звернувся до прокуратури щодо спростування інформації про мене в окремих ЗМІ і готую позови до суду для захисту своєї честі і гідності", - зазначив Гусєв.

Також він повідомив, що написав міністру оборони заяву про відставку.

"Тому що не тримаюсь за посаду, а рішення щодо моєї подальшої роботи прийматиме міністр", - додав Гусєв.

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада Гусєв написав у Facebook, що подав міністру заяву про звільнення з посади.