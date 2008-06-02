Кріль закликає Тимошенко не гратися з Нацбанком

Народний депутат України (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”), голова політичної партії Єдиний Центр Ігор КРІЛЬ закликає прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО не втягувати у політичні ігри Національний банк України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єдиного Центру, депутат вважає, що Нацбанк завжди витримував нейтралітет у стосунках із владними інституціями, зокрема й з Кабінетом міністрів.

«Небезпечно використовувати установу, що забезпечує фінансову стабільність всієї країни, як політичну «розмінну монету», – сказав І.КРІЛЬ.

Він нагадав, що члени Нацбанку підтримали антиінфляційні заходи уряду і не спекулювали з цього приводу.

За словами депутата, останнім часом складається враження, що «прем’єр ладна звинуватити в економічних негараздах України будь-кого, навіть членів своєї команди, тільки б не відповідати за прорахунки власного Кабміну». «Пригадаймо, як віце-прем’єр Григорій НЕМИРЯ закликав НБУ швидше зважитись на подальше зміцнення гривні, а через деякий час, коли гривню все ж таки укріпили, Тимошенко звинуватила НБУ у «війні зі своїм народом», – зазначив І.КРІЛЬ.

«Прем’єру потрібно припиняти традицію пошуку ворогів і нарешті взятися за вирішення соціально-економічних проблем України», – додав він.