Штайнмаєр: ОБСЄ має потенціал для участі у вирішенні українсько-російського конфлікту

Про це він заявив на брифінгу в рамках міністерського засідання ОБСЄ, передає Європейська правда.

"Ми не задовольняємося тим, яким є зараз стан мирних переговорів в Україні", - зазначив він.

"У наступному році лишається потреба і в тристоронній контактній групі, і в нормандському форматі", - додав Штайнмаєр.

Він також наголосив на потребі досягнути більшого рівня довіри між сторонами в 2016 році, коли Німеччина буде виконувати роль головуючої країни ОБСЄ: "Створення довіри є найголовнішою задачею нашого головування".

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Міністр окремо підкреслив важливість ОБСЄ як майданчика, в роботі якого беруть участь як країни західної , так і східної Європи: "це одна з небагатьох інституцій, де представлені як Схід, так і Захід".

Як повідомляв УНІАН раніше, міністри закордонних справ Сербії Івіца Дачич, Федеративної Республіки Німеччина Франк-Вальтер Штайнмайер і Швейцарської Конфедерації Дідьє Буркгальтер закликали всі сторони на Донбасі досягти повного дотримання режиму припинення вогню.

Зокрема, міністри підтвердили свою повну підтримку політичного процесу в рамках Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі і в рамках роботи Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні. Вони підкреслили, що Мінські угоди повинні бути повністю реалізовані.