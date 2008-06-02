Яценюк не хоче зайвий тиждень позоритися на екранах

Верховна Рада України розгляне питання про проведення додаткового пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК.

За його словами, можливість проведення такого пленарного тижня спочатку має бути обговорена у Регламентному комітеті ВР.

При цьому, за словами А.ЯЦЕНЮКА, під час додаткового пленарного тижня парламент має зосередити свою увагу виключно на розгляді реформістських законопроектів.

«Але на пальцях можна порахувати законопроекти, які дійсно носять змістовний, соціально виважений та економічно збалансований характер», - сказав він.

При цьому А.ЯЦЕНЮК додав, що не варто проводити ще один пленарний тиждень, якщо знову хтось має намір вдатися до блокування.

«Якщо знову виникнуть політичні питання і буде бажання блокувати парламент, то я не бачу необхідності продовження роботи парламенту ще на тиждень. Ще один тиждень, вибачте, позоритися на екранах телебачення – ні», - сказав голова ВР.