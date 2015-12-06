Уряд підготував документ щодо торговельної блокади Криму та окупованої частини Донбасу – Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат від «Блоку Петра Порошенка», голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров сьогодні на брифінгу в Києві.

«Урядом підготовлено та узгоджено з усіма сторонами проект постанови про обмеження поставок окремих товарів, робіт, послуг з тимчасово окупованої території на іншу територію України та з іншої території Україну на тимчасово окуповану територію», - зазначив він.

«З прийняттям цієї постанови припиняються торговельні відносини чи торгівля, постачання товарів та послуг з материкової України на територію тимчасово окуповану, тут мова йде про Крим та інші території, які не контролюються Україною», - додав Чубаров.

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За його словами, відповідно до постанови, будь-яка особа може перевозити товари на окуповану територію, в еквіваленті, який не перевищує 10 тис. грн і сумарна вага яких не перевищує 50 кг на одну особу.

Також на тимчасово окуповані території буде дозволено завозити гуманітарну допомогу, яку надають міжнародні організації.

Як повідомляв УНІАН, у відповідь на системні утиски, переслідування і порушення прав кримських татар і українців в окупованому Криму громадські активісти з 20 вересня почали безстрокову акцію з блокади півострова з боку материкової України. На адмінкордоні з Кримом вони не пропускають вантажівки, які прямують на півострів з продуктами харчування і товарами.

Крім того, активісти закликають українську владу скасувати дію закону про зону вільної торгівлі з Кримом, оскільки він фактично легалізує економічні відносини з агресором.