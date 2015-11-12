Чубаров: Росія піде на будь-які витрати, щоб підтримувати економічну ситуацію в Криму (відео)
Глава Меджлісу заявив, що в разі відключення електроенергії РФ не має потужності, щоб утримувати там ситуацію, окрім того, українська електроенергія подається на військові бази.
Енергетична блокада Криму може вплинути на російську окупаційну владу.
Про це народний депутат, глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів Еспресо.TV з кулуарах Верховної Ради.
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"Є різні форми впливу на окупантів, але вони не є наскільки об'єктивними, щоб люди це відчували. На мою думку, ефективним важелем можуть бути економічні відносини, зокрема, щодо постачання електроенергії. Адже Росія піде на будь-які витрати, щоб підтримувати економічну ситуацію в Криму. В разі відключення електроенергії вона не має потужності, щоб утримувати там ситуацію, окрім того, наша електроенергія подається на військові бази", - пояснив Чубаров.
Як повідомляв УНІАН, українські енергетики 11 жовтня припинили поставки електрики до Криму по лінії "Мелітополь-Джанкой". Заступник голови штабу цивільної ініціативи щодо блокади Криму Ізет Гданов повідомив, що близько пошкодженої ЛЕП зібралися сотні учасників блокади, в тому числі і місцеві мешканці, і енергетики не могли продовжити ремонтні роботи і закільцювали дану гілку. За словами глави Міненерго Демчишина, енергетичної блокади Криму немає.