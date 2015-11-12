Чубаров: Росія піде на будь-які витрати, щоб підтримувати економічну ситуацію в Криму (відео)

Енергетична блокада Криму може вплинути на російську окупаційну владу.

Про це народний депутат, глава Меджлісу Рефат Чубаров розповів Еспресо.TV з кулуарах Верховної Ради.

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"Є різні форми впливу на окупантів, але вони не є наскільки об'єктивними, щоб люди це відчували. На мою думку, ефективним важелем можуть бути економічні відносини, зокрема, щодо постачання електроенергії. Адже Росія піде на будь-які витрати, щоб підтримувати економічну ситуацію в Криму. В разі відключення електроенергії вона не має потужності, щоб утримувати там ситуацію, окрім того, наша електроенергія подається на військові бази", - пояснив Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, українські енергетики 11 жовтня припинили поставки електрики до Криму по лінії "Мелітополь-Джанкой". Заступник голови штабу цивільної ініціативи щодо блокади Криму Ізет Гданов повідомив, що близько пошкодженої ЛЕП зібралися сотні учасників блокади, в тому числі і місцеві мешканці, і енергетики не могли продовжити ремонтні роботи і закільцювали дану гілку. За словами глави Міненерго Демчишина, енергетичної блокади Криму немає.