Виборчком назвав наступників Тимошенко, Турчинова та Томенка

Київська міська територіальна виборча комісія задовольнила заяви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, першого віце-прем’єра Олександра ТУРЧИНОВА, народних депутатів Миколи ТОМЕНКА та Миколи КАТЕРИНЧУКА про відмову від мандата депутата Київської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято вчора на засіданні тервиборчкому.

Комісія скасувала реєстрацію цих кандидатів та визнала обраними наступних у виборчих списках. Зокрема, у списку БЮТ наступними зареєстровані Анатолій ШЕВЧЕНКО, Борис ДРОБОТ та Володимир НАУМЕНКО; у списку Блоку Катеринчука зареєстрований Роман ЯРОШЕНКО.

За інформацією КМТВК, станом на вечір сьогоднішнього дня всього зареєстровано 117 зі 120 депутатів новообраної Київради.

На сьогодні залишається невідомим вибір представника Блоку Литвина Віктора ПИЛИПИШИНА, який є головою Шевченківської райдержадміністрації столиці і визнаний обраним до Київради на виборах 25 травня.