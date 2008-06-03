Новим послом України в Росії стане міністр Януковича
09:15, 03 червня 2008Політика
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Москва дала згоду?
|Костянтина ГРИЩЕНКО
Як передає NEWSru , джерело в російському зовнішньополітичному відомстві сказало, що Москва дала згоду на кандидатуру К.ГРИЩЕНКА, який очолював МЗС України в уряді Віктора ЯНУКОВИЧА.
Посада посла України в Російській Федерації залишалася вакантною з 4 квітня. Тоді президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив з цієї посади Олега ДЬОМІНА через “досягнення ним пенсійного віку". Відтоді експерти неодноразово пророкували на цю посаду різні кандидатури.
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