11 новообраних народних депутатів склали присягу (список)

11 новообраних народних депутатів України сьогодні на пленарному засіданні парламенту склали присягу на вірність українському народу.

Як передає кореспондент УНІАН, присягу склали депутати: від Партії регіонів - Олексій ФЕДУН, від Блоку Литвина – Олег ПОЛІЩУК.

Інші дев’ять депутатів – Олександр СТЕШЕНКО, Павло УНГУРЯН, Володимир ПИЛИПЕНКО, Сергій ВЛАСЕНКО, Володимир ЛЕМЗА, Олександр СОЧКА, Віктор ПАВЛЕНКО, Валерій ДУБІЛЬ, Анатолій ЯГОФЕРОВ – представляють Блок Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня Верховна Рада достроково припинила повноваження 11 народних депутатів-сумісників.

29 травня Центральна виборча комісія зареєструвала 11 нових депутатів замість тих, які достроково припинили свої повноваження.