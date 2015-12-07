Боротьба з корупцією: єврокомісар Ган назвав пріоритетне завдання для України

Про це він заявив у понеділок в Брюсселі на прес-конференції по завершенню засідання Ради асоціації Україна-ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

«Ми бачимо покращення економічного клімату і сподіваємося, що у подальшому це привабить майбутніх інвесторів. Тому боротьба з корупцією була, є і залишається зверху у нашому спільному списку пріоритетів, коли йдеться про покращення ситуації в країні», - сказав єврокомісар.

В контексті тимчасового застосування з першого січня 2016 року поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, Ган запевнив, що Брюссель готовий «обговорювати з усіма деякі питання, пов'язані з виконанням».

Читайте такожЄвросоюз і Україна проводять у Брюсселі засідання Ради Асоціації

«Я також хотів би підкреслити, що Європейська Комісія надала 55 млн. євро для того, щоб підтримати малий бізнес, щоб пристосуватися до змін, які пов'язані з цими новими можливостями, щоб вони мали більше доступу до європейського ринку. Європейські технічні стандарти - це, як правило, міжнародні стандарти. Доступ до європейського ринку також означає доступ до глобального ринку. Але це виклики та можливості, які ми повинні підтримати», - додав він.

Єврокомісар також повідомив, що Брюссель буде підтримувати і сільське господарство, «сферу, яка знаходиться під атакою з боку вашого східного сусіда». «Тут також важливо підкреслити, що ми передбачили перехідні домовленості, у відповідності до яких для конкретних товарів до 10 років будуть деякі виключення, що дозволять сільськогосподарським виробникам України мати кращий доступ до європейського ринку», - наголосив Ган.

За його словами, Україні також необхідна реформа державного управління, яку ЄС «повністю підтримує».

«Потрібен стратегічний підхід, який буде супроводжуватися необхідними законодавчими рамками. І я сподіваюся, що це законодавство буде ухвалено українським парламентом для того, щоб отримати необхідні умови», - додав єврокомісар.