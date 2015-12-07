У НФ заступилися за Яценюка: великі "викривальники" не шукають правди, їм потрібна лише сенсація

Про це під час Погоджувальної ради заявив голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак.

"Ми не чуємо доказів. Лише цинічні спекуляції, фантазії та домисли. Великі "викривальники" не поспішають до прокуратури, зате не зникають з телеекранів. Вони не шукають правди. Їм потрібна лише сенсація", - наголосив голова фракції.

Він підкреслив, що популісти діють в унісон з кремлівською пропагандою.

"Росія витратила на дискредитацію України у світі мільярди доларів і роки зусиль. Синхронні дії зовнішнього агресора і місцевих популістів спрямовані на один результат – довести неспроможність коаліції, Уряду, всієї влади, а заодно і України. Пора схаменутися! Бо ситуація дедалі більше починає нагадувати 2005-2006 роки", - наголосив Максим Бурбак.