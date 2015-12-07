Порошенко: за 4 роки потрібно провести реформи для відповідності критеріям вступу до ЄС

16:35, 07 грудня 2015
Політика
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Україна за 4 роки має провести реформи, які забезпечать відповідність критеріям для вступу до ЄС та оборонні союзи.

Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні в Києві.

«Час виборів пройшов. Зараз у нас попереду 4 роки без них, і за ці 4 роки потрібно провести всі реформи, які забезпечать відповідність України критеріям, в тому числі і до вступу в ЄС, і до вступу в інші оборонні союзи», - заявив він.

«Реформи попереду, і це вимагає об'єднання всіх зусиль», - додав Порошенко.

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