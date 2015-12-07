Порошенко: за 4 роки потрібно провести реформи для відповідності критеріям вступу до ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні в Києві.

«Час виборів пройшов. Зараз у нас попереду 4 роки без них, і за ці 4 роки потрібно провести всі реформи, які забезпечать відповідність України критеріям, в тому числі і до вступу в ЄС, і до вступу в інші оборонні союзи», - заявив він.

«Реформи попереду, і це вимагає об'єднання всіх зусиль», - додав Порошенко.

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