Порошенко: за 4 роки потрібно провести реформи для відповідності критеріям вступу до ЄС
16:35, 07 грудня 2015Політика
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Україна за 4 роки має провести реформи, які забезпечать відповідність критеріям для вступу до ЄС та оборонні союзи.
Порошенко: попереду 4 роки реформ для відповідності критеріям ЄС / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко на спільній прес-конференції з віце-президентом США Джозефом Байденом сьогодні в Києві.
«Час виборів пройшов. Зараз у нас попереду 4 роки без них, і за ці 4 роки потрібно провести всі реформи, які забезпечать відповідність України критеріям, в тому числі і до вступу в ЄС, і до вступу в інші оборонні союзи», - заявив він.
«Реформи попереду, і це вимагає об'єднання всіх зусиль», - додав Порошенко.
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