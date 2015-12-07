Байден розповів, де існує "справжня" демократія

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Байден заявив про важливість підтримки громадянського суспільства та незалежних ЗМІ.

"Сильне громадянське суспільство є критично важливим для майбутнього України", - наголосив віце-президент США.

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За його словами, "не існує справжньої демократії там, де немає сильного громадянського суспільства".

Байден сьогодні перед зустріччю з Порошенко вже провів зустріч з представниками громадянського суспільства. Він обговорив можливі шляхи, яким чином Сполучені Штати можуть бути надійним партнером у відносинах також і з українським громадянським суспільством.