Байден розповів Яценюку про довгу дорогу до процвітаючої України

Як повідомляє прес-служба Кабміну, зустріч тет-а-тет з Байденом тривала понад годину. Після чого ще годину тривали переговори делегацій – в розширеному форматі.

По завершенні зустрічі Джо Байден під час заяв для преси сказав: «Сьогодні ми мали уже продуктивну зустріч. З моєї точки зору, з точки зору США, у мене був дуже продуктивний день зустрічей з лідерами України та людьми, які працюють, аби реформувати вашу країну».

«Ми говорили з прем’єр-міністром про те, який довгий шлях Україна вже пройшла за останні два роки, і погодилися, що попереду ще довга дорога, щоб створити вільну, процвітаючу, стабільну і справедливу Україну, якої так прагне український народ», - сказав він.

Він зазначив, що Яценюк «став другом і партнером». «Ми бачилися в Україні лише чотири рази, але я розмовляю з ним мінімум кілька разів на місяць, тож ми постійно підтримуємо спілкування щодо потреб України, її зобов’язань та можливостей США допомогти Україні».

«Очікую продовження роботи з вами, допомагаючи від імені президента США та всіх американців Україні нарешті досягнути своєї долі», - сказав він наприкінці свого виступу.