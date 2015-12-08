Соболєв закликав Раду цього тижня призначити перевибори мера Кривого Рогу

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу в парламенті.

"Давайте на цьому тижні призначимо нові вибори в Кривому Розі", - сказав депутат, звертаючись до колег.

Соболєв нагадав, що з відповідним зверненням вчора виступила Криворізька міська територіальна виборча комісія.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними результатами другого туру виборів мера Кривого Рогу, міським головою 15 листопада був обраний представник "Опозиційного блоку", чинний міський голова Юрій Вілкул, який отримав 89 209 голосів виборців. Його суперник, представник "Самопомочі" Юрій Милобог отримав 88 457 голосів.

За заявою представників "Самопомочі" було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу (службове підроблення) за фактами порушення виборчого законодавства під час другого туру виборів мера Кривого Рогу.

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При цьому голова ЦВК Михайло Охендовський заявив, що у Центрвиборчкому немає підстав ставити під сумнів законність дій міської виборчої комісії Кривого Рогу щодо встановлення результатів виборів мера.

26 листопада Верховна Рада створила ТСК з перевірки порушень під час виборів Криворізького міського голови.

7 грудня віце-спікер парламенту Оксана Сироїд заявила, що ТСК бачить підстави для проведення повторних виборів в Кривому Розі.

Крім того, 7 грудня Криворізький міськвиборчком прийняв рішення звернутися до парламенту з проханням про призначення нових виборів мера міста.