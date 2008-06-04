Томенко: ДУСя займається «горілкою, курми і Президентом»

Заступник керівника фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО закликає Верховну Раду допомогти Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ реалізовувати гасло «Закон - один для всіх».

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, про це він сказав, виступаючи сьогодні в парламенті.

«Наша фракція повністю підтримує Президента, який сьогодні почав активну роботу із забезпечення виконання усіма громадянами принципу «Закон - один для всіх». Проте, ми стурбовані тим, що деякі правоохоронні органи та місцеві чиновники не допомагають Вікторові ЮЩЕНКУ у реалізації цього гасла. Якщо, наприклад, сьогодні СБУ вирішила навести порядок із тими чиновниками, які кілька годин були на території колишньої Югославії, але мають посвідчення учасників бойових дій, то давайте почнемо прямо з Верховної Ради, де є багато таких людей», - запропонував М.ТОМЕНКО.

«Якщо Генпрокуратура прагне розібратися з проблемою громадянства, то наша фракція готова допомогти з матеріалами стосовно тих людей, що мають подвійне громадянство вже не один рік. Але таку процедуру прокуратура повинна робити по відношенню не до одного депутата конкретної політичної сили, а до всіх чиновників. Якщо насправді є бажання навести порядок з розкраданням державного майна і корупцією серед посадовців, то неправильно, коли факти корупції одного міністра розслідують, а інший вибачається і всі «забувають», що проти нього відкрита кримінальна справа. Всі міністри та інші чиновники повинні бути рівні перед законом», - переконаний народний депутат.

Він також висловив стурбованість спокійним ставленням до рішення Конституційного Суду, згідно з яким відновлюються пільги суддям в отриманні житла та виплати пенсій у кілька десятків тисяч гривень. «Якщо бідні судді інакше не можуть працювати, то тоді не треба навіть розпочинати розмови про необхідність позбавлення пільг інших високопосадовців», - вважає М.ТОМЕНКО.

Він запропонував також скоротити витрати на утримання усіх бюджетних структур, починаючи від Державного управління справами. М.ТОМЕНКО вважає, що при внесенні змін до держбюджету доцільно було би заслухати на Бюджетному комітеті питання фінансування цієї структури, яка з бюджету отримує майже 1 млрд. 200 млн. грн. і при цьому, образно кажучи, займається «горілкою, курми і Президентом».