Рівненські соціалісти підтримують Мороза

Рівненські соціалісти позитивно ставляться до створення антикризової парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова обласної організації Соціалістичної партії України Леонтій САМЧУК після селекторної наради, проведеної з партактивом області.

За його словами, соціалісти Рівненщини, зокрема відзначають налаштованість цієї коаліції на вирішення конкретних справ, пов’язаних з проведенням жнив, заготівлею кормів та забезпеченням добробуту людей.

У повідомленні для місцевих ЗМІ він зазначив, що такий захід (селекторну нараду – УНІАН) соціалістами було проведено в області вперше. А мета його – вивчити настрої людей, ставлення рядових партійців до політичної ситуації в Україні.

Л.САМЧУК також повідомив, що в області не спостерігається масового виходу членів СПУ з лав партії. За його словами, у кожному районі партійні осередки покинули лише по 1-2 особи.