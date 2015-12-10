СБУ повідомила РФ про затримання трьох росіян в ході спецоперації в Києві

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник апарату СБУ Олександр Ткачук на брифінгу.

"Дії нашої служби, дії наших слідчих проходять виключно в рамках чинного кримінально-процесуального законодавства. Про затримання громадян РФ проінформовано консульство Росії, їм надані адвокати. Тривають слідчі дії", - сказав він.

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За словами Ткачука, в СБУ розглядають версію про те, що затримані громадяни Росії пов'язані зі спецслужбами РФ.

"Цю версію ми поки не виключаємо", - сказав Ткачук.

Крім того, на брифінгу представники СБУ уточнили, що були затримані четверо громадян України, і ще одного українця в ході спецоперації було ліквідовано.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві пізно увечері 9 грудня в результаті проведеної спецоперації СБУ була припинена діяльність диверсійно-розвідувальної групи, що діяла в ряді міст України, зокрема в Києві.

Повідомлялося, що в ході операції затримано троє громадян РФ і троє громадян України.

Ще один член ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу «Альфа», і був знешкоджений. Пізніше один поранений боєць «Альфи» помер.

Росія попросила надати їй офіційну інформацію про інцидент.