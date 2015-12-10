Викриття ДРГ у Києві: РФ просить надати офіційну інформацію про затримання трьох росіян

Про це заявив прес-секретар посольства РФ Олег Гришин, повідомляє ТАСС.

За його словами, "російське консульство перевіряє поширену в ЗМІ інформацію, направивши оперативні запити українській стороні з проханням повідомити про можливе затримання росіян".

"До теперішнього часу посольство РФ у Києві так і не отримало ніяких офіційних повідомлень від української сторони про інцидент з російськими громадянами, про який повідомляється в ЗМІ", - сказав Гришин.

Нагадаємо, пізно увечері 9 грудня 2015 року в результаті проведеної Службою безпеки спецоперації, в якій загинув боєць "Альфи", припинено діяльність диверсійно-розвідувальної групи, що діяла у низці міст України, в тому числі в Києві.

Один з членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу "Альфа" і був знешкоджений. Серед затриманих було 3 громадянина Росії.