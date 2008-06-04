Москва неадекватно відреагувала на "українського народного" Кіркорова?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що будь-які радикальні заяви погіршують стан українсько-російських відносин.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні, коментуючи заяву Державної Думи Росії.

«Чесно кажучи, це неадекватна реакція російської Держдуми на присвоєння Філіпу КІРКОРОВУ звання народного артиста України. Ми робимо дружні кроки і сподіваємося, що буде побудована нормальна співпраця. Мені здається, що кожен радикальний крок погіршує стан справ між нашими країнами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр наголосила, що Україна і Росія, вибудовувавши свої відносини, мають спиратися на об`єднуючі чинники.

«Я не уболівальник футболу, але я знаю, що недавно «Зеніт» (російський футбольний клуб – УНІАН) виграв кубок УЄФА, і в цій команді був українець ТИМОЩУК. Ми всі вболівали і бажали цієї перемоги, тому я вважаю, що нам потрібно шукати позитиви, а не негативи», - пояснила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що уряд України має намір вибудовувати максимально ефективну співпрацю з Росією. Коментуючи можливість виведення Чорноморського Флоту РФ з території України, прем`єр-міністр сказала: «Уряд виконуватиме цю угоду. І ця угода буде виконана абсолютно. Мені здається, потрібно робити не гучні заяви, а просто робити справу. Уряд буде свою справу робити».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 червня, Державна дума Російської Федерації прийняла заяву, в якій пропонує керівництву країни у разі приєднання України до Плану дій щодо членства в НАТО або форсування вступу до Альянсу вважати це її одностороннім виходом з Договору про дружбу, співпрацю і партнерство, і розглянути питання про вихід Росії з цього документа.