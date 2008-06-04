Експерт навів доказ реальності «неформальної широкої коаліції»

Вчорашня присяга у Верховній Раді нових суддів Конституційного Суду свідчить про реальне існування так званої «неформальної широкої коаліції».

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН заявив директор Агентства моделювання ситуацій Віталій БАЛА.

«Склали присягу троє суддів, - відзначив він, - два «від БАЛОГИ» і один – «від регіоналів». А БЮТ змушений це стерпіти заради закону про реанімацію держбюджету, зруйнованого рішенням того самого Конституційного Суду», - сказав експерт.

В.БАЛА також відзначив, що в даному контексті знаковим є висловлювання першого заступника секретаря РНБО Степана ГАВРИША про необхідність створення «неформальної широкої коаліції», яка «де-факто вже існує у складі групи БАЛОГИ, групи АХМЕТОВА-КОЛЕСНІКОВА і ЮЩЕНКА, який долучився до них».

Як повідомляв УНІАН, 3 червня у Верховній Раді Сергій ВДОВИЧЕНКО, Юрій НІКІТІН, Юрій БАУЛІН склали присягу суддів Конституційного Суду. Вони були призначені на ці посади Президентом.