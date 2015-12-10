У Раді зареєстровано законопроект про перевибори мера Львова 27 березня

Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Законопроект зареєстрований 10 грудня під №3624.

Вибори мера Львова пропонується призначити на 27 березня 2016 року.

Текст документа на сайті ВР поки відсутній. На даний момент документ переданий керівництву парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, на засіданні парламенту Шпенов назвав свій законопроект "дзеркальним" по відношенню до законопроекту №3613 про проведення 27 березня позачергових виборів мера Кривого Рогу Дніпропетровської області, який сам при цьому назвав неконституційним.

Нагадаємо, раніше в середу Рада закрила засідання після проведення 5-кратного сигнального голосування з питання призначення перевиборів мера Кривого Рогу.

За результатами другого туру виборів мера Львова, який пройшов 15 листопада, міським головою був обраний кандидат від "Самопомочі" Андрій Садовий, який отримав 140942 голоси (61,11% дійсних голосів). Кандидат від партії "Свобода", колишній віце-спікер Верховної Ради Руслан Кошулинський отримав підтримку 85021 виборця (36,86%).