Ющенка чекає непроста розмова з Медведєвим

У Кремлі чекають "непростої розмови" президентів Росії і України під час їх зустрічі у Петербурзі.

Втім, там підтверджують готовність до діалогу з українським керівництвом зі всіх гострих проблем. Як розповів помічник президента Сергій Приходько, "принципову тональність майбутній розмові Дмитро Медведєв задав, коли подзвонив президентові України". Зокрема, за словами Приходька, російську сторону турбує, цитата, "наполегливий акцент керівництва України на натівській проблематиці у відриві від домінуючих настроїв в українському суспільстві". Не менше питань викликають, за словами помічника президента, "спроби односторонніх дій відносно Чорноморського флоту".

Эхо Москвы