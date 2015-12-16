В ОБСЄ розповіли, коли обговорюватимуть амністію бойовиків
10:31, 16 грудня 2015Політика
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Неофіційний документ щодо принципів та порядку амністії бойовиків будуть обговорювати у січні 2016 року.
В ОБСЄ підготували документ про амністію / Facebook.com/oscesmmu
Робочий документ щодо амністії розробив один з координаторів ОБСЄ у переговорних робочих підгрупах, передає Бі-бі-сі.
"Координатор підготував неофіційний робочий документ з питань амністії на основі письмових пропозицій сторін. Це питання будуть обговорювати у січні наступного року", - повідомив спецпредставник ОБСЄ.
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