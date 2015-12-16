В ОБСЄ розповіли, коли обговорюватимуть амністію бойовиків

Робочий документ щодо амністії розробив один з координаторів ОБСЄ у переговорних робочих підгрупах, передає Бі-бі-сі.

"Координатор підготував неофіційний робочий документ з питань амністії на основі письмових пропозицій сторін. Це питання будуть обговорювати у січні наступного року", - повідомив спецпредставник ОБСЄ.

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