У ПР кажуть, що вони "змушені" вступити в консультації

Переговори про створення нової коаліції у Верховній Раді України будуть «дуже складними».

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив голова Комітету Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності парламенту, заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За його словами, «тільки в рамках взаємних поступок можливо досягти якогось компромісу».

О.ЄФРЕМОВ відзначив, що Партія регіонів до того моменту, доки існувала коаліція, переговори «про формування нової коаліції не вела».

За його словами, Партія регіонів «змушена буде вступити в консультації про подальшу роботу Верховної Ради України».

Якщо «ми хочемо добитися, щоб у державі існувала злагода, то, мабуть, політичні сили повинні відкласти питання, які сьогодні розділяють державу на якийсь час, а повинні зайнятися конкретними проблемами – економічними, соціальними», вважає О.ЄФРЕМОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК на засіданні парламенту зачитав заяви народних депутатів України Ігоря РИБАКОВА (фракція БЮТ) і Юрія БУТА (фракція НУ-НС) про вихід з коаліції.

Як відомо, до складу коаліції входили 227 народних депутатів України. У зв`язку з виходом двох народних депутатів з коаліції вона є недієздатною, оскільки для результативного голосування і для існування коаліції необхідно, щоб до неї входили більшість депутатів ВР, тобто не менш як 226 осіб.

Коментуючи заяви депутатів про вихід з коаліції, О.ЄФРЕМОВ заявив, що юридично коаліція перестала існувати.