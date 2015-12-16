Лідери країн ЄС єдині в необхідності продовжити санкції щодо Росії ще на півроку - високопосадовець ЄС

Про це у Брюсселі напередодні саміту ЄС, який відбудеться 17-18 грудня, повідомив високопосадовий європейський чиновник, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Я не очікую жодної дискусії (з цього питання). Дискусія, яка відбулася в Брюсселі на рівні послів, засвідчила, що всі впевнені у тому, що висновки Ради, ухвалені у 2015 році, і якими питання санкцій пов'язано з виконанням Мінських домовленостей, залишаються в силі. Всі 28 лідерів підтримують ідею продовжити санкції ще на шість місяців", - сказав він.

За словами високопосадовця, формалізація цього процесу відбудеться "одразу після саміту" у п'ятницю.

"У нас є консенсус, і він буде відображений у п'ятницю по обіді", - додав він.