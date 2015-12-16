МЗС розцінює переміщення Росією бурових установок у Чорному морі як грабіж та вимагає повернути їх

Міністерство закордонних справ України висловило глибоке обурення у зв’язку з переміщенням РФ до своїх територіальних вод бурових установок експропрійованого РФ "Чорноморнафтогазу". Про це йдеться в офіційній заяві відомства.

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МЗС вважає, що ці міжнародно-протиправні дії РФ у черговий раз спрямовані на порушення суверенних прав України на розвідку та розробку природних ресурсів у її територіальному морі та на континентальному шельфі, гарантованих Конвенцією ООН з морського права.

"Розцінюємо зухвалу зміну російською стороною розташування у Чорному морі двох самопідйомних бурових установок В-312 і В-319 та нафтовидобувної платформи "Таврида", які є власністю України, як черговий епізод широкомасштабного грабежу майна і природних ресурсів, що скоюється державою-агресором протягом окупації частини суверенної території України – Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Це діяння, яке поповнило перелік доказів загарбницької поведінки РФ та її нехтування міжнародним правом, свідчить також про порушення Росією своїх зобов'язань як держави-окупанта, зокрема в частині забезпечення недоторканості права власності", - підкреслили в МЗС.

У зв’язку з цим відомство вимагає повернути бурові установки: "Міністерство закордонних справ вимагає від Російської Федерації негайно вжити всіх практично можливих заходів для припинення міжнародно-протиправних діянь, надати належні запевнення і гарантії їх неповторення у майбутньому та негайно повернути у користування і володіння належне Україні майно".

Крім того, в МЗС відзначили, що міністерство залишає за собою право вимагати відшкодування від російської сторони шкоди, завданої діяннями останньої, що мають всі ознаки міжнародного правопорушення за змістом Конвенції ООН з морського права.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дві бурові установки "Чорноморнафтогазу", який експропріювала РФ у ході окупації Криму, були переміщені з Одеського газового родовища в територіальні води Росії.