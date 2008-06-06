ЦВК готова до позачергових виборів

Центральна виборча комісія готова до проведення позачергових виборів до Верховної Ради України у разі виникнення для цього правових підстав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив виконуючий обов’язки голови ЦВК Андрій МАГЕРА.

За його словами, ЦВК завжди готова до виборчого процесу.

А.МАГЕРА зазначив, що комісії не вперше проводити вибори, в тому числі й позачергові.

«В межах повноважень, які покладені на нас законом, ми забезпечимо проведення всіх етапів виборчого процесу, якщо, звісно, будуть для цього підстави і якщо будуть видані відповідні акти», - сказав він.