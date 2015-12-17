Реформи та політична стабільність важливі як для самої України, так і для європейської безпеки в цілому - Столтенберг

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні у Брюсселі після зустрічі.

"Продовження прогресу у реалізації реформ та політична стабільність важливі для розбудови сильної демократичної України. Ми закликаємо вас продовжувати просуватися на цьому шляху. Це буде добре для України та для європейської безпеки", - наголосив генсек НАТО.

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За його словами, під час переговорів сторони обговорили питання щодо поглиблення партнерства між Україною та НАТО.

Столтенберг переконаний, що країни-члени НАТО продовжать надавати практичну підтримку Україні.

"Наші трастові фонди допомагають Україні модернізувати системи командування та контролю, логістики, посилити кібербезпеку. Ми надаємо поради Міністерству оборони України та Генеральному штабу. Україна продемонструвала виконання зобов'язань щодо амбіційних реформ", - наголосив генсек НАТО.