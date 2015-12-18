З'явилося відео з місця обшуку найбільшого архіву сім"ї Януковича

Обшук відбувся в одній зі столичних квартир 15 грудня. Раніше оцінити його обсяги можна було лише за трьома фотографіями, опублікованими на сторінці глави МВС Арсена Авакова у соцмережі, передає ТСН.

На відео є матеріали стосовно покупки українського телеканалу. В одній із трьох десятків папок, яку гортають слідчі, документи на будівлі та земельні ділянки Межигір'я, довіреності на квартири у Києві від імені Януковича. Ці папери оформлені особисто на президента-втікача.

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Зазначається, що завдяки виявленим документам правоохоронці заблокували банківські рахунки, через які сім'я Януковича відмивала та відправляла за кордон гроші.

Раніше УНІАН повідомляв, що внаслідок спецоперації Національної поліції, Державної фіскальної служби за підтримки Генеральної прокуратури виявлено найбільший архів сім'ї колишнього президента Віктора Януковича і його особисто, серед яких документи на фінансово-господарську діяльність.