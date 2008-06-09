Семенюк каже, що у неї - медовий місяць (фото)

Незважаючи на те, що над головою Валентини Семенюк-Самсоненко завис "дамоклів меч" її звільнення з посади голови Фонду держмайна, сама соціалістка не дуже переживає із цього приводу, пише "Сегодня ". З 4 червня вона перебуває у відпустці (згідно з КЗПП, звільнити держслужбовця, який знаходиться у відпустці, не можна). І проводить ці дні не традиційно на своїй батьківщині, в Житомирській області, а в одному з найрозкішніших турецьких готелів - Sungate Port Royal, в селищі Бельдібі недалеко від аеропорту Анталія.

Журналісти додзвонилися на мобільний Семенюк-Самсоненко. Як виявилось, тижневу відпустку Валентина Петрівна вирішила сумістити з медовим місяцем. Вона вийшла заміж за бізнесмена Віталія Самсоненка ще в січні, проте, як зізнається Валентина Петрівна, досі курорти були недозволеною розкішшю для молодят через напружену політичну ситуацію в Україні.

"Я пішла у відпустку і відразу ж вирішила пройти медобстеження, - зізналася журналістам пані Семенюк, у мене проблеми зі спиною, і я декілька днів провела в лікарні, проходила різні процедури. Потім лікарі мені порадили більше плавати, а тут чоловік нагадав, що ми вже майже півроку, як одружені, а досі не їздили в медовий місяць, ось ми і вирішили на тиждень вибратися відпочити до Туреччини, де я раніше ніколи не була".

Виявляється, ця відпустка у Семенюк - перша за останні 5 років. "То робота, то вибори, то політпитання, і за цим всім не було часу нікуди з`їздити і відпочити. Зараз же, можна сказати, я вперше вибралася за кордон не у відрядження, а в повноцінну відпустку, тим більше ж я не знала, що парламент надумає розглядати кадрові питання у Фонді Держмайна", — розповідає Валентина Петрівна. За словами соціалістки, її відпочинок - не з найрозкішніших, вони живуть з чоловіком удвох у звичайному номері, цілими днями проводять час на пляжі, плавають, загоряють. "Я вперше в житті побачила Середземне море, навіть не знала, яке воно красиве, прозоре", - говорить глава ФДМ.

Як відомо, минулого четверга коаліція планувала звільнити Семенюк з посади глави ФДМ, але через її відсутність в Україні не змогла цього зробити. Спікер Яценюк навіть спробував відкликати Валентину Петрівну з відпустки, але рішенню цього кадрового питання завадили "регіонали" - вони заблокували трибуну парламенту і зажадали спочатку заслухати звіт глави ФДМ, потім прийняти Держпрограму приватизації, а вже потім розглядати питання про звільнення Семенюк.

Родзинкою готелю Sungate Port Royal вважаються SPA-послуги: вся техніка масажу і антистресова терапія. Путівка коштує від $960: харчування по системі "Все включено" у будь-якому з 11 ресторанів готелю, безкоштовні місцеві і імпортні алкогольні напої, розваги в аквапарку і басейнах. Територія готелю настільки велика, що нею курсують клубні автомобілі і рикші, пише газета.

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