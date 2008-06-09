Судді обговорюють вирок генералам, причетним до Скнилівської трагедії

Сьогодні колегія суддів Військового апеляційного суду Центрального регіону пішла до нарадчої кімнати для винесення вироку у справі чотирьох генералів Військово-повітряних сил України, які обвинувачуються у причетності до авіакатастрофи у Скнилові.

Про це УНІАН повідомив адвокат одного із підсудних.

Як повідомляв УНІАН, 27 липня 2002 року на військовому аеродромі Скнилів унаслідок падіння літака Су-27 загинули 77 осіб, зокрема 28 дітей. Ще 500 осіб визнані судом потерпілими.

24 червня 2005 року Військовий апеляційний суд Центрального регіону у Львові оголосив вирок шести льотчикам. На даний час покарання у в`язниці відбуває лише пілот Володимир ТОПОНАР.

Кримінальні справи щодо чотирьох генералів Генеральна прокуратура виділила в окреме провадження.

25 лютого цього року Військовий апеляційний суд Центрального регіону розпочав розгляд кримінальної справи за обвинуваченням чотирьох генералів ВПС України, причетних до організації авіашоу на Скнилівському аеродромі: першого заступника головнокомандувача Військово-повітряних сил Сергія ОНИЩЕНКА, колишнього головнокомандувача ВПС генерал-полковника запасу Віктора СТРЕЛЬНИКОВА, колишнього заступника головнокомандувача ВПС з бойової підготовки генерал-лейтенанта запасу Олександра ВОЛОШЕНКА і колишнього заступника начальника з бойової підготовки генерал-майора запасу Володимира АЛЕКСЄЄВА.