У січні 2016 року Тристороння контактна група проведе засідання 13, 20 та 27 числа - Сайдік
21:40, 22 грудня 2015Політика
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Спеціальний представник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік заявляє, що у січні 2016 року контактна група проведе три засідання 13, 20 та 27 числа.
Мартін Сайдік / unmultimedia.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав у Мінську за підсумками останнього засідання контактної групи у 2015 році.
Відповідаючи на питання, коли пройде наступне засідання контактної групи, Сайдік повідомив, що це відбудеться 13 січня.
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Він заявив, що у січні буде "три засідання... Також 20 та 27 числа", - сказав Сайдік.
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