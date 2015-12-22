У січні 2016 року Тристороння контактна група проведе засідання 13, 20 та 27 числа - Сайдік

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сайдік сказав у Мінську за підсумками останнього засідання контактної групи у 2015 році.

Відповідаючи на питання, коли пройде наступне засідання контактної групи, Сайдік повідомив, що це відбудеться 13 січня.

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Він заявив, що у січні буде "три засідання... Також 20 та 27 числа", - сказав Сайдік.