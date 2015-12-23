Порошенко підписав перший закон, ініційований Савченко

Зокрема, на сайті Верховної Ради зазначається, що документ повернутий до парламенту за підписом президента.

Таким чином, законопроект пройшов усі стадії прийняття та після публікації вступить в силу.

Згідно з цим законопроектом, один день, проведений в СІЗО, у разі винесення обвинувального вироку буде вважатися як два дні ув'язнення.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання)» (№3413).