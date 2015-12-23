Порошенко підписав перший закон, ініційований Савченко
02:26, 23 грудня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко підписав перший закон, співавтором якого є народний депутат України Надія Савченко, яку нині російська влада утримує у в'язниці.
Порошенко підписав перший закон від Савченко / president.gov.ua
Зокрема, на сайті Верховної Ради зазначається, що документ повернутий до парламенту за підписом президента.
Таким чином, законопроект пройшов усі стадії прийняття та після публікації вступить в силу.
Згідно з цим законопроектом, один день, проведений в СІЗО, у разі винесення обвинувального вироку буде вважатися як два дні ув'язнення.
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Раніше УНІАН повідомляв, що Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання)» (№3413).
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