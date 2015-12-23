Продавати місця у списках: нардеп озвучив корупційні ризики законопроекту про виключення кандидатів з виборчих списків

Про це Чумак сказав у коментарі УНІАН.

“Він (законопроект — УНІАН) дає можливість партійному керівництву маніпулювати списком після того вже, як оголошені вибори. Все. Таке не може бути взагалі”, - сказав депутат.

За його словами, законопроект не узгоджений і створює корупційні ризики.

“Продавати місця у списках”, - сказав Чумак і додав, що у європейській практиці немає подібних законодавчих актів.

Читайте такожНардепи хочуть надати партіям необмежене право відкликати депутатів місцевих рад

Парламентарій також висловив переконання, що партії повинні відповідати за тих, хто є у їхніх списках.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада не включила до порядку денного сесії законопроект щодо внесення змін до Закону “При вибори народних депутатів України” (в частині виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку у багатомандатному окрузі) (№ 3700).

Проектом закону пропонується надати партіям право вносити зміни до списків кандидатів у народні депутати від партії після встановлення результатів виборів, шляхом виключення, прийнявши відповідне рішення з'їзду партії.

Цей законопроект був зареєстрований лідерами фракцій “БПП” Юрієм Луценком, “Батьківщини“ Юлією Тимошенко, “Народного фронту” Максимом Бурбаком, “Самопомочі” Олегом Березюком та Радикальної партії Олегом Ляшком.