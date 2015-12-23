Яценюк назвав умови, за яких Україна зможе отримати підтримку Заходу

Про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході засідання уряду.

"Україну підтримуватимуть тільки тоді, коли український політичний клас, обраний на виборах, який сформував коаліцію, демонструватиме сильну політичну волю. Коли наші партнери бачитимуть, що ми працюємо на зміни в країні, а не на те, щоб все залишилося так, як було раніше. Зміни в країні – це зміна політичної відповідальності", - наголосив прем'єр.

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Раніше сьогодні прем'єр заявив, що уряд не допустить розвалу фінансової стабільності країни і зупинки фінансування армії та соціальної сфери через небажання Верховної Ради ухвалювати законопроекти щодо податкових змін і бюджету.