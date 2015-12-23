Постпред України не сподівається на скасування вето в Радбезі ООН: це "не обійдеться без третьої світової війни"

Для зміни статуту ООН і реформування ради безпеки має відбутися "щось страшне". Таку думку висловив новий посол України в ООН Володимир Єльченко, пише "Європейська правда".

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"Сподіватися на подолання вето я би не став. А якщо, навпаки, буде такий мандат, який влаштовує лише Росію, а нас – ні, то навіщо тоді нам така операція? Я колись вже казав: щоб поміняти статут ООН і реформувати Раду безпеки, мабуть, не обійдеться без третьої світової війни. Має трапитись у світі щось страшне. І після подолання цього страшного всі змушені будуть замислитися, чому ж в нас була така неефективна система? А тому, що було вето, і не було реформи ООН", - сказав Єльченко.

Раніше УНІАН повідомляв, що Сполучене Королівство, яке є постійним членом Ради Безпеки ООН, підтримує пропозицію Франції про добровільну відмову від застосування права вето у випадках, коли потрібно вжити термінових заходів для припинення масових злочинів.