Україна у Радбезі ООН не дозволить відійти у тінь питанням Криму і Донбасу - МЗС

Про це посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба заявив в ефірі Радіо Крим.Реалії.

Він упевнений, що Україна не дасть світовій спільноті забути про ці проблеми.

«Право вето, дійсно, залишається за Росією, і у нас немає сумніву, що ця країна продовжить цинічно його використовувати. Але є й інші інструменти дипломатичної роботи, навіть боротьби, які нам дає Радбез ООН», – сказав Кулеба.

«Перший – це можливість самоініціювати порушення тих чи інших питань на порядку денному, і таким чином, не давати змоги питаннням щодо Криму й агресії Росії на сході України відходити на другий план під тиском інших питань міжнародної безпеки», – додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня Україну обрано непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 рр.., «за» проголосували 177 країн.

Востаннє Україна була непостійним членом Радбезу близько 15 років тому.

Довідка УНІАН. До Ради безпеки ООН входять 15 країн. Постійними членами організації є лише п'ять з них, які зіграли ключову роль у створенні ООН: Велика Британія, Китай, Росія (як правонаступниця СРСР), США і Франція. Вони також мають право вето при голосуванні.

Решта десять місць щорічно оновлюються наполовину.

На сьогодні членами ООН є 193 країни.