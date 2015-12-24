Бійця батальйону "Київ-2" призначили головою Управління у справах учасників АТО (фото)

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook.

«Представляю: Василь Мельник, з сьогоднішнього дня – начальник знову створеного Управління у справах учасників АТО МВС України. Навіть сухі рядки казенної довідки розповідають дуже багато: 48 років, учасник АТО, боєць батальйону особливого призначення Київ-2, переніс важке поранення, нагороджений медаллю «Захисник Вітчизни» за особисту мужність та відвагу, проявлені при захисті України, та нагородним пістолетом, майор Національної поліції», - написав Аваков.

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За інформацією міністра, раніше Мельник служив в міліції у Львівській області, але коли почався Майдан, звільнився та поїхав до Києва.

Відразу після початку російської агресії вступив до добровольчого батальйону МВС "Київ-2". Був тяжко пораненим в зоні АТО, втратив ногу.

«В Положенні про Управління , яке очолив Мельник, зазначено: реалізація соціально-гуманітарної політики держави по відношенню до учасників АТО і членів сімей загиблих», - додав Аваков.