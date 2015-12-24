РФ і контрольовані нею бойовики підривають домовленість про тишу на новорічні свята - МЗС

Про це йдеться в Заяві Міністерства закордонних справ України, повідомляє Департамент політики і комунікацій відомства.

«Лише впродовж минулої доби бойовики 51 раз застосовували зброю, включаючи заборонені РСЗВ «Град». Від обстрілів реактивними снарядами постраждали також житлові квартали.

Такі дії РФ та контрольованих нею терористів є грубим порушенням Мінських домовленостей.

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Стійке зростання кількості порушень з боку Росії та її бойовиків протягом останніх місяців із застосуванням важкої техніки, яка мала бути відведена, свідчить про свідоме руйнування окупаційними силами крихких елементів стабілізації та про їхню готовність до ескалації у будь-який момент, зазначається в Заяві.

Україна вимагає від РФ та контрольованих нею терористів припинити порушення Мінських домовленостей і забезпечити повне виконання досягнутих рішень в рамках Тристоронньої контактної групи.

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Без припинення вогню, без виведення російських військ та техніки, без надання повного доступу ОБСЄ до усієї окупованої території, включно з неконтрольованою частиною кордону - стабілізація безпекової ситуації неможлива.

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«Тільки послідовна імплементація Росією усіх елементів деескалації та припинення саботування нею рішень ТКГ дозволить створити передумови для повного виконання Мінських домовленостей», - підкреслюється в Заяві.