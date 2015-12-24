Клімкін: Західні партнери зацікавлені у справжніх виборах на Донбасі, а не у черговому фарсі

Про це він сказав в інтерв'ю журналу "Український Тиждень" №51-52 (25 грудня 2015 року - 14 січня 2016 року).

Зокрема, міністр відповідаючи на питання, чи вдаються до тиску західні партнери України, щоб провести вибори на Донбасі бодай формально, відповів, що "абсолютно ні".

"Кілька тижнів тому міністри закордонних справ Німеччини і Франції надіслали після наших обговорень спільний лист, де чітко прописали, якими мають бути вибори: з доступом ЗМІ, політичних партій, на основі українського законодавства, відповідно до критеріїв ОБСЄ. Для них це до певної міри аксіома", - наголосив Клімкін.

У цьому зв'язку він зауважив, що "інакше Донбас буде, по суті, російським, а ми говоримо про те, що в нашу державу має бути інтегрований український Донбас".

Як зазначив міністр, у Франції та Німеччині це добре розуміють.

"Розуміють, що його не можна умовно заморозити, як Придністров'я. Що йдеться про виклик для європейської системи безпеки. Усвідомлення того, що це мають бути повноцінні, справжні вибори, однозначно є", - заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства.

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При цьому він звернув увагу, що часто звучать зауваження: "а чи правильно голосувати за зміни до Конституції, коли у нас немає реального поступу у Мінському процесі?".

"Розуміючи таку логіку, я завжди кажу, що посилання в конституційних положеннях на закон про особливості місцевого самоврядування й сам цей документ запрацюють тільки після чесних і вільних виборів. Тобто закон не імплементовуватиметься, якщо ані міжнародне співтовариство, ані ми ці вибори не визнаємо", - сказав Клімкін.

Водночас міністр навів приклад східної Німеччини, коли вона по завершенні Другої світової війни перебувала в окупації і на її території проводилися вибори.

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"Чи були вони вільні? Ні. Має бути перехідний процес. Його повинен супроводжувати дедалі більший контроль ситуації міжнародним співтовариством. Для мене це єдиний шлях", - сказав Клімкін.

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Міністр резюмував, що його колеги міністри закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр та Франції Лоран Фабіус "зацікавлені у виборах, але у справжніх виборах, а не в черговому фарсі".