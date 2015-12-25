ВР у "сигнальному" голосуванні не підтримала заочне провадження щодо оголошених у всеукраїнський розшук осіб

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували лише 113 народних депутатів із 313, зареєстрованих у сесійній залі.

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Народний депутат від "Народного фронту", один із авторів законопроекту Вікторія Сюмар зазначила, що після консультацій пропонувалося внести зміни, згідно з якими "фактично мова буде йти про те, що цей закон буде стосуватися тільки тих людей, по яких порушені дані справи, якщо їх не оголошує Інтерпол у міжнародний розшук, а іноземна держава відмовляє в екстрадиції".

Як повідомляв УНІАН, на засіданні 24 грудня парламент у "сигнальному" голосуванні не підтримав цей законопроект. Ним, як зазначається у пояснювальній записці, зокрема, передбачено можливість здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальних провадження щодо злочину, передбаченого статтею 255 КК України (створення злочинної організації).

Умовою застосування положень щодо ”заочного провадження” визнається переховування підозрюваного від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошення його в розшук у порядку КПК України.

”На сьогоднішній момент, у чинному Кримінально-процесуальному кодексі дозволяється притягувати лише тих, хто знаходиться у міжнародному розшуку”, - сказав, представляючи законопроект, депутат від ”Народного фронту” Антон Геращенко.

Крім того, як підкреслюється у пояснювальній записці, для унеможливлення неоднозначного трактування положень КПК України щодо ”заочного провадження” стосовно осіб, які переховуються від слідства та суду на окупованій території АР Крим та непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, відповідні уточнюючі зміни законопроектом вносяться і до законів, які регламентують особливості цих територій.

”Цей закон необхідний для того, щоб народ України знав, що держава захищає права громадян. В тому числі, дозволяє переслідувати тих осіб, які здійснили злочини проти Майдану”, - сказав депутат.

Геращенко наголосив, що доки президентом Росії є Володимир Путін, безліч людей, які ”здійснювали або готувалися здійснити злочин, видавати нам не будуть”.

”Тому необхідне ухвалення цього закону для того, щоб ми могли зробити заочне засудження для таких осіб і для інших, які будуть здійснювати злочини проти народу України і переховуватися за межами нашої країни”, - сказав парламентарій.

Водночас, голова Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем`якін висловив переконання, що запропоновані законопроектом положення ”не вирішать існуючої проблеми застосування процедури заочного провадження, а лише створять підгрутня для корупції і зловживань органів досудового розслідування”.